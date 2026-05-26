NASDAQ 100

30 011,66
530,02
1,80 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100-Kursentwicklung 26.05.2026 18:01:51

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu

Der NASDAQ 100 befindet sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,24 Prozent stärker bei 29 847,51 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,26 Prozent fester bei 29 854,58 Punkten, nach 29 481,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 30 044,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 753,09 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, stand der NASDAQ 100 bei 27 303,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 034,37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Stand von 20 915,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 18,41 Prozent aufwärts. 30 044,49 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 16,58 Prozent auf 875,48 USD), AppLovin (+ 9,98 Prozent auf 529,75 USD), ON Semiconductor (+ 8,60 Prozent auf 126,19 USD), Enphase Energy (+ 5,97 Prozent auf 67,85 USD) und QUALCOMM (+ 5,45 Prozent auf 251,14 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Zoom Communications (-4,52 Prozent auf 100,86 USD), O Reilly Automotive (-4,08 Prozent auf 88,00 USD), Intuit (-3,82 Prozent auf 307,71 USD), Dollar Tree (-2,77 Prozent auf 92,35 USD) und Costco Wholesale (-2,75 Prozent auf 999,97 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16 298 920 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,478 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie hat mit 3,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 30 011,54 1,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen