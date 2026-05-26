Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu

Der NASDAQ 100 befindet sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,24 Prozent stärker bei 29 847,51 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,26 Prozent fester bei 29 854,58 Punkten, nach 29 481,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 30 044,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 753,09 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, stand der NASDAQ 100 bei 27 303,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 034,37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Stand von 20 915,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 18,41 Prozent aufwärts. 30 044,49 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 16,58 Prozent auf 875,48 USD), AppLovin (+ 9,98 Prozent auf 529,75 USD), ON Semiconductor (+ 8,60 Prozent auf 126,19 USD), Enphase Energy (+ 5,97 Prozent auf 67,85 USD) und QUALCOMM (+ 5,45 Prozent auf 251,14 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Zoom Communications (-4,52 Prozent auf 100,86 USD), O Reilly Automotive (-4,08 Prozent auf 88,00 USD), Intuit (-3,82 Prozent auf 307,71 USD), Dollar Tree (-2,77 Prozent auf 92,35 USD) und Costco Wholesale (-2,75 Prozent auf 999,97 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16 298 920 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,478 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie hat mit 3,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at