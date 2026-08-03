NASDAQ 100
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03.08.2026 16:01:43
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart zu
Am Montag steht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,66 Prozent im Plus bei 28 459,73 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,016 Prozent auf 28 278,59 Punkte an der Kurstafel, nach 28 274,20 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 28 466,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 196,88 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, mit 29 329,21 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 27 710,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22 763,31 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,91 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Axon Enterprise (+ 6,10 Prozent auf 559,94 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 5,83 Prozent auf 217,50 USD), CoreWeave (+ 5,63 Prozent auf 75,81 USD), Intuitive Surgical (+ 5,41 Prozent auf 372,43 USD) und Amazon (+ 5,40 Prozent auf 286,26 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Seagate Technology (-6,37 Prozent auf 801,57 USD), Monolithic Power Systems (-6,19 Prozent auf 1 337,75 USD), Western Digital (-5,78 Prozent auf 513,33 USD), Marriott (-5,08 Prozent auf 353,90 USD) und Arm (-4,60 Prozent auf 228,66 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 048 512 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,215 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf
Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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