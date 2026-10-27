Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Dienstagshandels zu

Der NASDAQ 100 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 15:58 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,92 Prozent nach oben auf 29 543,12 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,457 Prozent auf 29 407,19 Punkte an der Kurstafel, nach 29 273,40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 551,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 29 340,54 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 30 608,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28 039,21 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 821,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Nebius (+ 8,72 Prozent auf 166,63 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 7,03 Prozent auf 53,89 USD), Western Digital (+ 6,89 Prozent auf 380,65 USD), Seagate Technology (+ 5,38 Prozent auf 678,88 USD) und Astera Labs (+ 4,67 Prozent auf 271,64 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Cintas (-5,48 Prozent auf 213,55 USD), Thomson Reuters (-3,83 Prozent auf 117,41 USD), Moderna (-3,04 Prozent auf 192,80 USD), Paychex (-2,71 Prozent auf 112,57 USD) und Intuit (-2,67 Prozent auf 330,81 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 978 774 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Micron Technology-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at