Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag springt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,31 Prozent auf 27 270,38 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,522 Prozent auf 27 328,99 Punkte an der Kurstafel, nach 27 186,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 27 029,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 328,99 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,029 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag März, dem 30.03.2026, den Stand von 22 953,38 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Stand von 25 552,39 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 571,02 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,19 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 328,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell QUALCOMM (+ 17,37 Prozent auf 183,09 USD), O Reilly Automotive (+ 7,22 Prozent auf 98,31 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 6,80 Prozent auf 373,75 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,75 Prozent auf 370,75 USD) und Enphase Energy (+ 6,03 Prozent auf 33,07 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-9,30 Prozent auf 606,88 USD), Microsoft (-5,05 Prozent auf 403,03 USD), KLA-Tencor (-4,76 Prozent auf 1 729,70 USD), NVIDIA (-4,17 Prozent auf 200,52 USD) und Atlassian (-4,09 Prozent auf 67,61 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 20 671 253 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,439 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,15 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at