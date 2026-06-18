Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags fester

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 20:02 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 2,42 Prozent auf 30 388,38 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,99 Prozent auf 30 261,60 Punkte an der Kurstafel, nach 29 670,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30 089,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 415,13 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,325 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28 994,37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24 425,09 Punkte. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 18.06.2025, mit 21 719,69 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 13,77 Prozent auf 329,41 USD), Intel (+ 10,69 Prozent auf 134,04 USD), Micron Technology (+ 8,82 Prozent auf 1 135,16 USD), KLA-Tencor (+ 8,63 Prozent auf 259,33 USD) und Enphase Energy (+ 8,35 Prozent auf 51,77 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Cognizant (-9,18 Prozent auf 44,34 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,20 Prozent auf 109,33 USD), Workday (-2,50 Prozent auf 118,79 USD), Baker Hughes (-2,48 Prozent auf 58,58 USD) und PayPal (-2,34 Prozent auf 36,96 EUR).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29 314 424 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,356 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,92 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at