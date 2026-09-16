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Index-Bewegung 16.09.2026 22:34:59

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone

In New York standen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der NASDAQ 100 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 28 945,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,595 Prozent auf 29 110,04 Punkte an der Kurstafel, nach 28 937,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 235,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 753,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,187 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 30 046,14 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 29 968,13 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 24 274,25 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,83 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lumentum (+ 9,59 Prozent auf 919,40 USD), Astera Labs (+ 6,59 Prozent auf 269,18 USD), Axon Enterprise (+ 5,96 Prozent auf 468,42 USD), Intel (+ 5,20 Prozent auf 102,19 USD) und SpaceX (+ 5,15 Prozent auf 150,88 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Diamondback Energy (-8,03 Prozent auf 194,54 USD), Paccar (-3,46 Prozent auf 118,22 USD), Intuit (-3,38 Prozent auf 318,13 USD), NXP Semiconductors (-3,26 Prozent auf 218,98 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,89 Prozent auf 175,73 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 27 215 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,93 zu Buche schlagen. Mit 6,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Astera Labs Inc Registered Shs 255,00 9,44% Astera Labs Inc Registered Shs
Axon Enterprise 394,40 -3,88% Axon Enterprise
CrowdStrike 214,70 2,14% CrowdStrike
Diamondback Energy Inc 171,40 -5,49% Diamondback Energy Inc
Intel Corp. 95,18 8,39% Intel Corp.
Intuit Inc. 273,80 -1,17% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 21,56 -0,05% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 777,20 4,17% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 852,40 5,77% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 191,16 2,69% NVIDIA Corp.
NXP Semiconductors N.V. 198,42 4,28% NXP Semiconductors N.V.
Old Dominion Freight Line Inc. 152,42 0,40% Old Dominion Freight Line Inc.
Paccar Inc. 102,34 -0,79% Paccar Inc.
SpaceX 135,06 2,72% SpaceX

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 446,98 1,73%

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