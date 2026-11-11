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NASDAQ-Handel im Blick 11.11.2026 20:04:18

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 stärker

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 stärker

Der NASDAQ 100 gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,91 Prozent fester bei 28 548,28 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 1,90 Prozent stärker bei 28 267,33 Punkten, nach 27 740,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28 593,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 102,75 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 4,71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 30 883,15 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 525,48 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 25 533,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,26 Prozent aufwärts. Bei 31 361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell CoreWeave (+ 26,47 Prozent auf 61,63 USD), Nebius (+ 18,84 Prozent auf 159,25 USD), Sandisk (+ 16,87 Prozent auf 1 005,09 USD), Lumentum (+ 14,42 Prozent auf 670,00 USD) und Micron Technology (+ 13,98 Prozent auf 826,49 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Microsoft (-2,04 Prozent auf 522,29 USD), Airbnb (-1,91 Prozent auf 183,34 USD), Moderna (-1,36 Prozent auf 247,41 USD), Amazon (-1,35 Prozent auf 267,22 USD) und GE HealthCare Technologies (-1,23 Prozent auf 82,63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 926 686 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,569 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Amazon 241,90 0,75% Amazon
Apple Inc. 320,90 0,05% Apple Inc.
CoreWeave 51,03 -6,64% CoreWeave
CrowdStrike 207,60 0,61% CrowdStrike
GE HealthCare Technologies 73,89 -0,67% GE HealthCare Technologies
Kraft Heinz Company 22,15 1,37% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 564,20 -3,46% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 718,70 -1,86% Micron Technology Inc.
Microsoft Corp. 472,60 0,50% Microsoft Corp.
Moderna Inc 208,50 -6,77% Moderna Inc
Nebius 115,56 -17,05% Nebius
NVIDIA Corp. 150,04 -4,21% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 840,00 -4,00% Sandisk Corp

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