Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 1,01 Prozent auf 29 662,70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,019 Prozent stärker bei 29 372,65 Punkten in den Handel, nach 29 366,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 29 350,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 669,40 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,63 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 25 842,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 24 732,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 319,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,68 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 29 669,40 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Cisco (+ 15,32 Prozent auf 117,48 USD), Enphase Energy (+ 14,69 Prozent auf 48,17 USD), Charter A (+ 5,95 Prozent auf 151,58 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,45 Prozent auf 199,49 USD) und Broadcom (+ 5,01 Prozent auf 437,67 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Biogen (-4,80 Prozent auf 194,71 USD), QUALCOMM (-4,57 Prozent auf 203,42 USD), PDD (-4,12 Prozent auf 95,50 USD), Intel (-3,59 Prozent auf 115,98 USD) und Zoom Communications (-2,76 Prozent auf 99,60 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 767 402 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,578 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at