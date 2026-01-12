Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich

Zum Handelsschluss legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 25 787,66 Punkten aus dem Handel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,580 Prozent tiefer bei 25 616,81 Punkten, nach 25 766,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 850,86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 602,56 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 196,73 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 221,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20 847,58 Punkten gehandelt.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell DexCom (+ 5,31 Prozent auf 70,98 USD), JDcom (+ 4,35 Prozent auf 30,73 USD), Enphase Energy (+ 4,15 Prozent auf 36,68 USD), Dollar Tree (+ 3,67 Prozent auf 137,24 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,11 Prozent auf 162,23 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil ON Semiconductor (-5,49 Prozent auf 58,75 USD), QUALCOMM (-4,79 Prozent auf 169,27 USD), Baker Hughes (-4,04 Prozent auf 47,95 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,58 Prozent auf 768,00 USD) und Intel (-3,27 Prozent auf 44,06 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34 715 667 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,844 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,94 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at