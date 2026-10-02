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NASDAQ 100-Performance im Blick 02.10.2026 16:01:59

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitagmorgen fort.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,37 Prozent fester bei 30 920,15 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,21 Prozent auf 30 869,14 Punkte an der Kurstafel, nach 30 501,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 30 935,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30 803,66 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,62 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 143,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 329,21 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 892,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,67 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 935,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Teradyne (+ 5,66 Prozent auf 439,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,30 Prozent auf 169,00 USD), Monolithic Power Systems (+ 5,20 Prozent auf 1 431,78 USD), Arm (+ 4,90 Prozent auf 306,67 USD) und Texas Instruments (+ 4,50 Prozent auf 293,98 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Seagate Technology (-12,74 Prozent auf 825,11 USD), Western Digital (-8,98 Prozent auf 421,00 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3,19 Prozent auf 223,80 USD), AppLovin (-3,12 Prozent auf 272,54 USD) und Sandisk (-2,56 Prozent auf 1 742,00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7 782 300 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,889 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AppLovin Corp 238,85 -4,92% AppLovin Corp
Arm Holdings 273,00 4,80% Arm Holdings
Comcast Corp. (Class A) 19,14 -0,85% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 239,20 1,08% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 19,68 -1,17% Kraft Heinz Company
Monolithic Power Systems Inc. 1 279,50 5,61% Monolithic Power Systems Inc.
NVIDIA Corp. 207,90 1,19% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 520,00 -4,40% Sandisk Corp
Seagate Technology 754,00 -10,02% Seagate Technology
Strategy (ex MicroStrategy) 141,54 -0,51% Strategy (ex MicroStrategy)
Teradyne Inc. 399,35 7,71% Teradyne Inc.
Texas Instruments Inc. (TI) 260,85 4,11% Texas Instruments Inc. (TI)
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