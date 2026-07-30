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Index-Performance im Fokus 30.07.2026 18:01:14

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne

Der NASDAQ 100 befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,82 Prozent stärker bei 27 957,98 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 2,07 Prozent auf 27 755,46 Punkte an der Kurstafel, nach 27 192,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 111,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 27 686,37 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,60 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 30.06.2026, den Stand von 30 276,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 27 452,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 345,41 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,92 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Nebius (+ 29,24 Prozent auf 191,56 USD), CoreWeave (+ 24,05 Prozent auf 75,45 USD), Sandisk (+ 22,39 Prozent auf 1 243,39 USD), Lam Research (+ 18,79 Prozent auf 299,77 USD) und Astera Labs (+ 16,51 Prozent auf 290,96 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Alnylam Pharmaceuticals (-28,87 Prozent auf 203,88 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-8,94 Prozent auf 533,25 USD), Workday (-8,37 Prozent auf 153,94 USD), Intuit (-6,77 Prozent auf 310,57 USD) und Adobe (-6,19 Prozent auf 247,13 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Microsoft-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 794 908 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,362 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 5,81 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Comcast Corp. (Class A) 20,82 1,56% Comcast Corp. (Class A)
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