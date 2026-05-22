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NASDAQ 100-Marktbericht 22.05.2026 22:34:49

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne

Der NASDAQ 100 zeigte zum Handelsschluss eine positive Tendenz.

Zum Handelsschluss kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,42 Prozent auf 29 481,64 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,405 Prozent auf 29 476,29 Punkte an der Kurstafel, nach 29 357,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 423,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 663,89 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,805 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 26 937,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25 012,62 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 21 112,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,96 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 29 678,89 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 11,60 Prozent auf 238,16 USD), Zoom Communications (+ 9,19 Prozent auf 105,64 USD), Ross Stores (+ 8,11 Prozent auf 234,81 USD), Zscaler (+ 6,64 Prozent auf 182,37 USD) und ON Semiconductor (+ 6,01 Prozent auf 116,20 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil PDD (-3,34 Prozent auf 94,52 USD), JDcom (-3,02 Prozent auf 30,52 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,01 Prozent auf 159,89 USD), Charter A (-2,52 Prozent auf 145,15 USD) und Costco Wholesale (-2,11 Prozent auf 1 028,24 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 156 145 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,659 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2026 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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