Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Zuschläge

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1,10 Prozent auf 29 586,29 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,02 Prozent auf 29 561,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 264,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 368,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 693,77 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 635,95 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25 842,00 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 22 855,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 12,14 Prozent auf 210,73 USD), Palo Alto Networks (+ 6,84 Prozent auf 352,89 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,58 Prozent auf 1 376,41 USD), Lumentum (+ 6,07 Prozent auf 814,80 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,95 Prozent auf 97,58 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Nebius (-7,80 Prozent auf 194,09 USD), Intuitive Surgical (-6,78 Prozent auf 379,50 USD), Arm (-5,96 Prozent auf 281,17 USD), GE HealthCare Technologies (-5,59 Prozent auf 61,66 USD) und Adobe (-4,26 Prozent auf 220,78 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36 397 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,483 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,90 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at