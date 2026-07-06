Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montagmorgen.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,25 Prozent höher bei 29 696,49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,840 Prozent höher bei 29 575,57 Punkten, nach 29 329,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 763,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 553,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 28 957,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 192,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22 866,97 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,81 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Astera Labs (+ 9,00 Prozent auf 443,00 USD), Western Digital (+ 8,31 Prozent auf 583,79 USD), Teradyne (+ 7,27 Prozent auf 395,91 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,79 Prozent auf 553,00 USD) und Arm (+ 6,20 Prozent auf 334,83 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil O Reilly Automotive (-6,04 Prozent auf 84,80 USD), Workday (-4,36 Prozent auf 129,50 USD), Rocket Lab (-3,24 Prozent auf 97,21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,06 Prozent auf 97,69 USD) und Adobe (-2,54 Prozent auf 214,15 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 723 509 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at