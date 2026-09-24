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NASDAQ-Handel im Fokus 24.09.2026 22:34:07

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 kam heute nicht vom Fleck.

Schlussendlich beendete der NASDAQ 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 30 478,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,804 Prozent tiefer bei 30 225,19 Punkten in den Handel, nach 30 470,29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 30 529,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 204,16 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 023,18 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 29 220,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24 503,57 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,92 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 7,44 Prozent auf 243,48 USD), Rocket Lab (+ 4,69 Prozent auf 73,61 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,50 Prozent auf 777,59 USD), Cadence Design Systems (+ 4,18 Prozent auf 322,00 USD) und Intel (+ 3,91 Prozent auf 127,39 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Arm (-7,88 Prozent auf 306,34 USD), Western Digital (-4,94 Prozent auf 450,31 USD), Sandisk (-3,47 Prozent auf 1 753,62 USD), Intuit (-3,37 Prozent auf 277,13 USD) und Copart (-2,86 Prozent auf 28,04 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 004 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,845 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,49 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Arm Holdings 273,00 2,44% Arm Holdings
Cadence Design Systems Inc. 284,70 0,92% Cadence Design Systems Inc.
Comcast Corp. (Class A) 19,26 -0,81% Comcast Corp. (Class A)
Copart Inc. 24,20 -1,55% Copart Inc.
CrowdStrike 220,80 -3,39% CrowdStrike
Intel Corp. 107,94 -3,35% Intel Corp.
Intuit Inc. 241,95 -0,70% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 20,70 -1,22% Kraft Heinz Company
Meta Platforms (ex Facebook) 659,80 -3,55% Meta Platforms (ex Facebook)
Nebius 208,10 -2,83% Nebius
NVIDIA Corp. 197,78 0,12% NVIDIA Corp.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 64,80 0,15% Rocket Lab Corporation Registered Shs
Sandisk Corp 1 560,00 1,96% Sandisk Corp
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NASDAQ 100 30 608,13 0,42%

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