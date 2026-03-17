Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag gewinnt der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,77 Prozent auf 24 844,22 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,426 Prozent höher bei 24 760,27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 655,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 884,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 749,01 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 701,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 647,61 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 19 812,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,44 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 289,23 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Align Technology (+ 4,53 Prozent auf 177,13 USD), Charter A (+ 4,17 Prozent auf 226,72 USD), Arm (+ 3,93 Prozent auf 126,48 USD), Baker Hughes (+ 3,75 Prozent auf 57,26 USD) und Axon Enterprise (+ 3,62 Prozent auf 507,37 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Enphase Energy (-2,14 Prozent auf 44,91 USD), Honeywell (-1,74 Prozent auf 230,44 USD), Intel (-1,44 Prozent auf 45,10 USD), MercadoLibre (-0,72 Prozent auf 1 719,78 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-0,67 Prozent auf 463,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 437 470 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,874 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at