Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker

Am Dienstag steigt der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,90 Prozent auf 30 043,68 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,061 Prozent auf 29 792,93 Punkte an der Kurstafel, nach 29 774,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 058,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 767,76 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 30 333,18 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 22 953,38 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 22 679,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 19,19 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Axon Enterprise (+ 5,07 Prozent auf 536,50 USD), Astera Labs (+ 4,86 Prozent auf 478,11 USD), Nebius (+ 4,31 Prozent auf 272,40 USD), Monolithic Power Systems (+ 3,96 Prozent auf 1 364,69 USD) und Sandisk (+ 3,91 Prozent auf 2 130,50 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-7,63 Prozent auf 85,61 USD), T-Mobile US (-2,67 Prozent auf 169,32 USD), IDEXX Laboratories (-2,52 Prozent auf 522,41 USD), DexCom (-2,02 Prozent auf 68,57 USD) und Thomson Reuters (-1,77 Prozent auf 81,20 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 4 060 075 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,087 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at