Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus

Der NASDAQ 100 bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:01 Uhr um 0,91 Prozent höher bei 29 795,49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,18 Prozent auf 29 875,18 Punkte an der Kurstafel, nach 29 525,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 750,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 881,50 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,289 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 825,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 064,80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 23 839,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,21 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CoreWeave (+ 19,67 Prozent auf 108,09 USD), Nebius (+ 19,22 Prozent auf 230,36 USD), Seagate Technology (+ 7,01 Prozent auf 878,00 USD), Western Digital (+ 6,11 Prozent auf 464,69 USD) und Micron Technology (+ 6,07 Prozent auf 921,22 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Workday (-3,66 Prozent auf 174,64 USD), MercadoLibre (-3,35 Prozent auf 1 875,00 USD), Thomson Reuters (-3,07 Prozent auf 101,62 USD), Take Two (-2,55 Prozent auf 244,12 USD) und Palantir (-2,14 Prozent auf 171,19 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der CoreWeave-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 086 197 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2026 weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at