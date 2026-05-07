Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag stärker

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,30 Prozent auf 25 915,84 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent höher bei 25 881,30 Punkten, nach 25 838,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 036,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 848,29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,20 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Stand von 22 017,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23 031,21 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 07.05.2025, einen Stand von 17 738,16 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,53 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 26 036,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AAON (+ 38,10 Prozent auf 135,75 USD), Lifetime Brands (+ 25,85 Prozent auf 7,01 USD), QUALCOMM (+ 15,17 Prozent auf 221,78 USD), Digi International (+ 12,03 Prozent auf 65,93 USD) und Cognex (+ 11,66 Prozent auf 69,52 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil DXP Enterprises (-16,26 Prozent auf 152,00 USD), Ligand Pharmaceuticals (-9,26 Prozent auf 211,01 USD), CIENA (-8,20 Prozent auf 529,47 USD), Geron (-7,91 Prozent auf 1,46 USD) und Akamai (-7,17 Prozent auf 113,24 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14 749 805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,064 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 12,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at