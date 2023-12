Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,07 Prozent stärker bei 14 543,67 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,153 Prozent höher bei 14 555,68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 533,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 540,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 600,45 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 767,74 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 13.09.2023, den Wert von 13 813,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, stand der NASDAQ Composite bei 11 256,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 40,02 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 14 600,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Alvarion (+ 9 900,00 Prozent auf 0,00 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 34,58 Prozent auf 28,49 USD), Photronics (+ 15,49 Prozent auf 24,98 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 10,37 Prozent auf 394,84 USD) und Corcept Therapeutics (+ 7,00 Prozent auf 29,80 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil American Bio Medica (-66,67 Prozent auf 0,00 USD), EMCORE (-18,65 Prozent auf 0,42 USD), Ebix (-4,54 Prozent auf 4,21 USD), Modine Manufacturing (-4,40 Prozent auf 51,46 USD) und AXT (-3,91 Prozent auf 2,21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Anglo American-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 202 842 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,785 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,48 zu Buche schlagen. Mit 39,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

