Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag in Grün

Um 20:02 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,06 Prozent auf 22 923,68 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,619 Prozent auf 22 542,28 Punkte an der Kurstafel, nach 22 682,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22 948,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 539,05 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 954,32 Punkte. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 22 078,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 962,36 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 1,34 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 21,97 Prozent auf 29,04 USD), TTM Technologies (+ 9,19 Prozent auf 109,62 USD), Microvision (+ 7,88) Prozent auf 0,87 USD), USANA Health Sciences (+ 6,81 Prozent auf 21,95 USD) und CIENA (+ 5,82 Prozent auf 336,93 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Cogent Communications (-32,57 Prozent auf 17,74 USD), Akamai (-12,47 Prozent auf 95,92 USD), Universal Display (-9,94 Prozent auf 105,48 USD), Nissan Motor (-6,22 Prozent auf 2,87 USD) und Geron (-4,95 Prozent auf 1,83 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 571 245 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,885 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,78 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at