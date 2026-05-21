Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus

Am Donnerstag schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 26 293,10 Punkten ab. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,482 Prozent auf 26 143,62 Punkte an der Kurstafel, nach 26 270,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 26 403,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 039,37 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,014 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 21.04.2026, bei 24 259,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 886,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 18 872,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,16 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 707,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 15,69 Prozent auf 121,02 USD), Comtech Telecommunications (+ 15,34 Prozent auf 4,21 USD), Ballard Power (+ 14,08 Prozent auf 5,43 USD), Lifecore Biomedical (+ 8,97 Prozent auf 4,98 USD) und TransAct Technologies (+ 8,89 Prozent auf 3,92 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Intuit (-20,02 Prozent auf 307,07 USD), Astronics (-6,00 Prozent auf 79,89 USD), Roivant Sciences (-4,72 Prozent auf 30,88 USD), Blackbaud (-4,64 Prozent auf 29,62 USD) und Amkor Technology (-3,78 Prozent auf 65,90 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 49 386 090 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,36 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at