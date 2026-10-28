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NASDAQ Composite-Marktbericht 28.10.2026 22:34:25

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite legte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,27 Prozent auf 26 549,85 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,241 Prozent stärker bei 26 541,61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 477,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 587,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 414,92 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 2,01 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 820,38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 24 876,91 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Stand von 23 827,49 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 14,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ultralife Batteries (+ 145,44 Prozent auf 15,61 USD), Oracle (+ 10,73 Prozent auf 144,54 USD), AXT (+ 10,56 Prozent auf 64,38 USD), inTest (+ 10,12 Prozent auf 16,22 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 9,77 Prozent auf 8,99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen F5 Networks (-20,43 Prozent auf 365,53 USD), Landstar System (-17,76 Prozent auf 138,80 USD), Geron (-15,78 Prozent auf 0,97 USD), Logitech (-12,12 Prozent auf 98,27 USD) und Werner Enterprises (-7,66 Prozent auf 27,13 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 350 627 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,724 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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AXT Inc. 51,46 -0,73% AXT Inc.
F5 Networks Inc. 320,00 -1,23% F5 Networks Inc.
Geron Corp. 0,84 1,59% Geron Corp.
inTest Corp. 14,00 0,00% inTest Corp.
Lam Research Corp. 216,85 -2,08% Lam Research Corp.
Landstar System Inc. 125,00 -0,79% Landstar System Inc.
Logitech S.A. 86,08 -2,84% Logitech S.A.
NVIDIA Corp. 186,08 -1,33% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 119,50 -1,55% Oracle Corp.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 8,16 -1,57% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,18 -3,93% SIGA Technologies Inc.
Ultralife Batteries Inc. 13,90 0,00% Ultralife Batteries Inc.
Werner Enterprises Inc. 24,60 0,00% Werner Enterprises Inc.

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