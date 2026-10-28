Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Der NASDAQ Composite kommt aktuell nicht vom Fleck.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,14 Prozent auf 26 514,50 Punkte an. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,241 Prozent auf 26 541,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26 477,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 587,34 Punkte, das Tagestief hingegen 26 414,92 Zähler.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,87 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 26 820,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 24 876,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 827,49 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ultralife Batteries (+ 145,75 Prozent auf 15,63 USD), Americas Car-Mart (+ 11,24 Prozent auf 0,89 USD), Oracle (+ 11,21 Prozent auf 145,16 USD), SMC (+ 10,25 Prozent auf 436,48 USD) und AXT (+ 10,08 Prozent auf 64,10 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen F5 Networks (-19,47 Prozent auf 369,90 USD), Landstar System (-16,89 Prozent auf 140,27 USD), Geron (-14,04 Prozent auf 0,99 USD), Logitech (-12,51 Prozent auf 97,83 USD) und Old Dominion Freight Line (-6,88 Prozent auf 174,16 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 563 634 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,724 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1,00 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at