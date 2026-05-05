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Kursentwicklung 05.05.2026 18:01:40

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu

Am Dienstag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag legt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,91 Prozent auf 25 295,75 Punkte zu. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,762 Prozent fester bei 25 258,88 Punkten, nach 25 067,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25 217,16 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 335,40 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 21 879,18 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 22 540,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, lag der NASDAQ Composite bei 17 844,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 25 335,40 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 31,56 Prozent auf 0,18 USD), Ballard Power (+ 25,53 Prozent auf 4,13 USD), Integra LifeSciences (+ 20,66 Prozent auf 12,85 USD), Intel (+ 13,83 Prozent auf 109,03 USD) und QUALCOMM (+ 9,44 Prozent auf 184,28 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen ADTRAN (-20,83 Prozent auf 12,41 EUR), inTest (-15,92 Prozent auf 15,47 USD), OSI Systems (-13,71 Prozent auf 244,08 USD), Donegal Group B (-9,59 Prozent auf 16,68 USD) und Fiserv (-8,18 Prozent auf 57,67 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 594 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,124 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,96 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ADTRAN Holdings Inc 12,32 -20,93% ADTRAN Holdings Inc
Ballard Power Inc. 3,43 22,82% Ballard Power Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,35 -0,60% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 16,68 -9,59% Donegal Group Inc. (B)
Fiserv Inc. 48,70 -9,65% Fiserv Inc.
Integra LifeSciences Holdings Corp. 9,60 5,49% Integra LifeSciences Holdings Corp.
Intel Corp. 92,80 13,20% Intel Corp.
inTest Corp. 16,30 4,49% inTest Corp.
Marten Transport Ltd. 14,54 -0,21% Marten Transport Ltd.
NVIDIA Corp. 168,78 -0,38% NVIDIA Corp.
OSI Systems Inc. 237,20 -1,29% OSI Systems Inc.
QUALCOMM Inc. 158,46 10,07% QUALCOMM Inc.
Sangamo Therapeutics Inc 0,15 -4,61% Sangamo Therapeutics Inc
SIGA Technologies Inc. 4,68 0,97% SIGA Technologies Inc.

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NASDAQ Comp. 25 328,78 1,04%

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