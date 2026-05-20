Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,29 Prozent höher bei 26 204,74 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,467 Prozent fester bei 25 991,51 Punkten, nach 25 870,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 267,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 928,33 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,322 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 24 404,39 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, einen Stand von 22 886,07 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Stand von 19 142,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,78 Prozent. Bei 26 707,14 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 20,78 Prozent auf 4,65 USD), Roivant Sciences (+ 14,53 Prozent auf 32,31 USD), Richardson Electronics (+ 11,77 Prozent auf 17,09 USD), Ballard Power (+ 9,81 Prozent auf 4,59 USD) und FormFactor (+ 7,99 Prozent auf 126,56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-4,70 Prozent auf 18,25 USD), AXT (-4,32 Prozent auf 108,00 USD), SMC (-3,79 Prozent auf 402,06 USD), Intuit (-3,43 Prozent auf 386,00 USD) und Nortech Systems (-3,14 Prozent auf 11,71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 557 282 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at