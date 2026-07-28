Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit wenig verändert.

Um 17:59 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,13 Prozent auf 24 963,73 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,429 Prozent auf 24 825,07 Punkte an der Kurstafel, nach 24 932,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 581,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 971,09 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 297,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 24 663,80 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 21 178,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,44 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Repligen (+ 15,73 Prozent auf 151,68 USD), JetBlue Airways (+ 7,55 Prozent auf 5,84 USD), Erie Indemnity (+ 7,43 Prozent auf 245,21 USD), Autodesk (+ 7,11 Prozent auf 241,97 USD) und Franklin Electric (+ 6,94 Prozent auf 112,75 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Amkor Technology (-23,26 Prozent auf 46,59 USD), TTM Technologies (-12,46 Prozent auf 108,29 USD), AXT (-11,05 Prozent auf 42,59 USD), MKS Instruments (-10,56 Prozent auf 282,35 USD) und CIENA (-10,53 Prozent auf 337,56 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 571 490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,403 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at