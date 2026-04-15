Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert mittags

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,02 Prozent stärker bei 23 879,48 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,207 Prozent auf 23 688,12 Punkte an der Kurstafel, nach 23 639,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 672,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 23 897,68 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 4,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der NASDAQ Composite 22 105,36 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 530,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16 823,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,77 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Elron Electronic Industries (+ 18,04 Prozent auf 1,75 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 7,01 Prozent auf 3,59 USD), Taylor Devices (+ 6,92 Prozent auf 54,06 USD), American Eagle Outfitters (+ 6,58 Prozent auf 18,94 USD) und Geospace Technologies (+ 6,30 Prozent auf 9,79 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil inTest (-6,01 Prozent auf 14,54 USD), Donegal Group B (-5,69 Prozent auf 17,06 USD), AAON (-5,24 Prozent auf 88,90 USD), Modine Manufacturing (-4,84 Prozent auf 241,38 USD) und FreightCar America (-4,68 Prozent auf 8,97 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 348 323 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,903 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at