Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert schlussendlich

Heute zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,22 Prozent fester bei 22 374,18 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,06 Prozent stärker bei 22 340,39 Punkten in den Handel, nach 22 105,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 22 316,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 521,59 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 22 546,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 111,46 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Stand von 17 754,09 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,71 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 061,97 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Commercial Vehicle Group (+ 24,83 Prozent auf 3,62 USD), Lifetime Brands (+ 21,52 Prozent auf 4,63 USD), Microvision (+ 10,26 Prozent auf 0,59 USD), CIENA (+ 7,85 Prozent auf 363,88 USD) und Astronics (+ 7,46 Prozent auf 68,70 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Lifecore Biomedical (-33,26 Prozent auf 4,37 USD), Amtech Systems (-10,25 Prozent auf 11,65 USD), Americas Car-Mart (-5,99 Prozent auf 12,72 USD), Nissan Motor (-4,87 Prozent auf 2,17 USD) und Sangamo Therapeutics (-4,65 Prozent auf 0,36 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 751 709 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,92 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,41 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at