Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu

Zum Handelsende erhöhte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,23 Prozent auf 23 183,74 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,234 Prozent auf 22 849,23 Punkte an der Kurstafel, nach 22 902,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 22 795,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 187,96 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 105,36 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23 709,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 16 724,46 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,223 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Computer Programs and Systems (+ 18,02 Prozent auf 21,22 USD), Amtech Systems (+ 12,95 Prozent auf 16,66 USD), Oracle (+ 12,69 Prozent auf 155,62 USD), Elron Electronic Industries (+ 10,26 Prozent auf 1,48 USD) und Innodata (+ 9,61 Prozent auf 39,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Nissan Motor (-9,66 Prozent auf 2,15 USD), Fastenal (-6,85 Prozent auf 45,80 USD), World Acceptance (-5,28 Prozent auf 140,95 USD), Ballard Power (-3,91 Prozent auf 2,70 USD) und Hooker Furniture (-3,52 Prozent auf 14,78 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 150 764 Aktien gehandelt. Mit 3,919 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at