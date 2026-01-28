Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 23 953,75 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,621 Prozent fester bei 23 965,11 Punkten in den Handel, nach 23 817,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23 914,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 988,26 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 593,10 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 23 827,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19 733,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,09 Prozent nach oben. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 916,83 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Intel (+ 10,43 Prozent auf 48,51 USD), Littelfuse (+ 9,58 Prozent auf 324,53 USD), F5 Networks (+ 8,83 Prozent auf 294,31 USD), Microchip Technology (+ 6,41 Prozent auf 79,98 USD) und JetBlue Airways (+ 5,60 Prozent auf 5,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Prosperity Bancshares (-8,82 Prozent auf 66,47 USD), Textron (-7,41 Prozent auf 87,25 USD), Logitech (-6,66 Prozent auf 87,50 USD), Consumer Portfolio Services (-6,26 Prozent auf 7,93 USD) und Capital City Bank Group (-5,36 Prozent auf 40,09 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 009 021 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,778 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,15 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

