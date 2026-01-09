Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,79 Prozent fester bei 23 666,16 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,069 Prozent höher bei 23 496,21 Punkten, nach 23 480,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 23 672,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 426,48 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,923 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 576,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 024,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 478,88 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Compugen (+ 10,67 Prozent auf 1,82 USD), Geospace Technologies (+ 9,61 Prozent auf 22,25 USD), TTM Technologies (+ 8,91 Prozent auf 72,82 USD), TransAct Technologies (+ 8,40 Prozent auf 4,13 USD) und inTest (+ 8,06 Prozent auf 8,31 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AXT (-9,16 Prozent auf 23,47 USD), Merit Medical Systems (-7,64 Prozent auf 86,06 USD), WD-40 (-5,01 Prozent auf 193,30 USD), 3D Systems (-4,88 Prozent auf 2,44 USD) und Neogen (-3,45 Prozent auf 9,38 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 880 940 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,945 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

