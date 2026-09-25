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Index-Bewegung 25.09.2026 18:01:31

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,32 Prozent auf 27 024,98 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,117 Prozent fester bei 26 970,95 Punkten, nach 26 939,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27 077,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 876,27 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,13 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 26 151,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25 358,60 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 22 384,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 16,31 Prozent. Bei 27 288,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Akamai (+ 5,52 Prozent auf 116,51 USD), Veeco Instruments (+ 4,62 Prozent auf 47,55 USD), QUALCOMM (+ 4,58 Prozent auf 203,16 USD), Synaptics (+ 4,15 Prozent auf 100,84 USD) und ON Semiconductor (+ 4,10 Prozent auf 76,15 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-19,12 Prozent auf 1,10 USD), BlackBerry (-5,56 Prozent auf 8,25 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-4,87 Prozent auf 21,10 USD), Innodata (-3,46 Prozent auf 69,38 USD) und AmeriServ Financial (-3,43 Prozent auf 4,51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 6 592 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,774 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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