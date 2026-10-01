Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich auf grünem Terrain

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 26 871,60 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,489 Prozent fester bei 26 992,31 Punkten, nach 26 861,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 014,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 733,89 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,238 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 26 099,77 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Stand von 26 040,03 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 22 755,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 15,65 Prozent. Bei 27 288,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Synopsys (+ 12,78 Prozent auf 490,54 USD), Dorel Industries (+ 9,30 Prozent auf 1,01 USD), Innodata (+ 9,26 Prozent auf 71,85 USD), Bassett Furniture Industries (+ 9,10 Prozent auf 19,06 USD) und CIENA (+ 7,77 Prozent auf 379,14 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Repligen (-7,80 Prozent auf 177,23 USD), Myriad Genetics (-5,80 Prozent auf 4,06 USD), TransAct Technologies (-4,75 Prozent auf 4,61 USD), Neogen (-4,38 Prozent auf 12,24 USD) und IMAX (-4,16 Prozent auf 52,52 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 905 542 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,838 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at