Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Index im Fokus
|
22.09.2026 22:34:49
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge
Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,45 Prozent stärker bei 27 244,28 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,144 Prozent höher bei 27 161,20 Punkten, nach 27 122,09 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27 288,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 161,20 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 26 180,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 166,60 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 22 788,98 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,25 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 288,79 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 14,61 Prozent auf 69,97 USD), Monro Muffler Brake (+ 10,78 Prozent auf 14,29 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 10,51 Prozent auf 2,84 USD), Rambus (+ 8,54 Prozent auf 105,24 USD) und OraSure Technologies (+ 8,13 Prozent auf 3,99 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Mind CTI (-5,76 Prozent auf 0,98 USD), Cognex (-4,87 Prozent auf 58,97 USD), Adobe (-4,52 Prozent auf 238,25 USD), Intuit (-3,87 Prozent auf 292,35 USD) und Donegal Group B (-3,71 Prozent auf 17,89 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28 035 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|1-800-FLOWERS.COM Inc.
|2,80
|-1,41%
|Adobe Inc.
|210,25
|1,03%
|Cognex Corp.
|51,24
|-5,88%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,25
|0,61%
|Donegal Group Inc. (B)
|17,75
|-0,78%
|Innodata Inc.
|58,60
|5,40%
|Intel Corp.
|105,50
|-2,37%
|Intuit Inc.
|254,10
|-5,63%
|Mind CTI Ltd.
|1,05
|7,13%
|Monro Muffler Brake Inc.
|12,20
|2,52%
|NVIDIA Corp.
|197,94
|-1,42%
|OraSure Technologies Inc.
|3,38
|0,00%
|Rambus Inc.
|91,62
|9,72%
|Richardson Electronics Ltd.
|17,20
|-0,17%
|SIGA Technologies Inc.
|3,21
|-1,69%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 942,02
|-1,11%
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