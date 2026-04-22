Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Zuschläge

Das machte das Börsenbarometer in New York am Mittwoch zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,64 Prozent fester bei 24 657,57 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,834 Prozent höher bei 24 462,31 Punkten, nach 24 259,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 24 660,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 421,40 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,983 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 21 647,61 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 22.01.2026, mit 23 436,02 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 300,42 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,12 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 660,11 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 15,97 Prozent auf 86,94 USD), American Superconductor (+ 14,83 Prozent auf 48,15 USD), Ballard Power (+ 12,90 Prozent auf 3,50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9,39 Prozent auf 179,36 USD) und Methode Electronics (+ 8,86 Prozent auf 7,74 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen JetBlue Airways (-6,96 Prozent auf 5,08 USD), Repligen (-6,25 Prozent auf 124,40 USD), ADTRAN (-5,51 Prozent auf 14,41 EUR), Pegasystems (-4,61 Prozent auf 37,48 USD) und Astronics (-4,23 Prozent auf 72,67 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 29 246 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,178 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,51 Prozent.

Redaktion finanzen.at