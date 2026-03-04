Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge

Letztendlich erhöhte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,29 Prozent auf 22 807,48 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,463 Prozent auf 22 620,89 Punkte an der Kurstafel, nach 22 516,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22 891,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22 570,67 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 2,17 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 04.02.2026, den Wert von 22 904,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 505,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 285,16 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 1,84 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 124,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 10,37 Prozent auf 146,44 USD), Ross Stores (+ 8,03 Prozent auf 213,52 USD), Photronics (+ 7,74 Prozent auf 37,99 USD), Elbit Systems (+ 7,52 Prozent auf 885,00 USD) und Compugen (+ 7,00 Prozent auf 2,14 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Daktronics (-11,13 Prozent auf 22,11 USD), AXT (-6,30 Prozent auf 39,13 USD), American Woodmark (-2,22 Prozent auf 46,74 USD), MarketAxess (-2,14 Prozent auf 189,46 USD) und Universal Display (-2,14 Prozent auf 101,52 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 26 560 961 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,815 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at