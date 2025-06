Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

So performte der NASDAQ Composite am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0,97 Prozent auf 20 167,91 Punkte nach oben. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,444 Prozent auf 20 062,19 Punkte an der Kurstafel, nach 19 973,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 187,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 982,48 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 3,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18 737,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 899,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17 805,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,60 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 187,15 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 12,01 Prozent auf 51,96 USD), inTest (+ 9,80 Prozent auf 7,51 USD), 3D Systems (+ 7,91 Prozent auf 1,50 USD), Ballard Power (+ 7,86 Prozent auf 1,51 USD) und American Superconductor (+ 7,74 Prozent auf 36,68 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Sangamo Therapeutics (-4,24 Prozent auf 0,56 USD), Hooker Furniture (-4,08 Prozent auf 10,35 USD), Compugen (-3,55 Prozent auf 1,63 USD), AngioDynamics (-3,33 Prozent auf 9,87 USD) und BlackBerry (-3,08 Prozent auf 4,72 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43 199 409 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 3,114 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,30 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at