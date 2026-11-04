Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1,44 Prozent auf 25 736,51 Punkte nach oben. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,11 Prozent auf 25 652,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25 372,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 048,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 602,14 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,533 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 27 190,86 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 584,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 348,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,76 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geron (+ 16,13 Prozent auf 1,08 USD), Cogent Communications (+ 14,89 Prozent auf 6,79 USD), JetBlue Airways (+ 11,95 Prozent auf 3,56 USD), Omnicell (+ 11,14 Prozent auf 39,41 USD) und Expedia (+ 10,54 Prozent auf 315,88 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Modine Manufacturing (-21,43 Prozent auf 98,56 USD), AAON (-15,68 Prozent auf 58,25 USD), Powell Industries (-12,39 Prozent auf 143,10 USD), FormFactor (-11,93 Prozent auf 85,24 USD) und DXP Enterprises (-11,76 Prozent auf 158,38 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43 429 036 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,392 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,51 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at