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Index-Performance 25.09.2026 22:34:57

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain

NASDAQ Composite-Kurs am Freitag zum Handelsschluss.

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich Gewinne in Höhe von 0,48 Prozent auf 27 068,72 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 26 970,95 Zählern und damit 0,117 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 939,37 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 27 122,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 876,27 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 151,30 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Stand von 25 358,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 384,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 16,50 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 288,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Veeco Instruments (+ 9,28 Prozent auf 49,67 USD), SMC (+ 6,52 Prozent auf 460,97 USD), SIGA Technologies (+ 6,15 Prozent auf 3,45 USD), Synaptics (+ 6,09 Prozent auf 102,72 USD) und AAON (+ 5,73 Prozent auf 89,10 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Americas Car-Mart (-22,06 Prozent auf 1,06 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-6,76 Prozent auf 20,68 USD), BlackBerry (-5,96 Prozent auf 8,21 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4,63 Prozent auf 2,68 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-4,10 Prozent auf 7,25 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 263 417 Aktien gehandelt. Mit 4,774 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

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BlackBerry Ltd 7,13 -6,06% BlackBerry Ltd
Consumer Portfolio Services Inc. 8,30 1,22% Consumer Portfolio Services Inc.
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SIGA Technologies Inc. 3,45 6,15% SIGA Technologies Inc.
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Synaptics Inc. 89,50 5,29% Synaptics Inc.
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NASDAQ Comp. 27 068,72 0,48%

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