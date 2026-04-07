Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich

Am Dienstag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 22 017,85 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,315 Prozent leichter bei 21 927,09 Punkten in den Dienstagshandel, nach 21 996,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22 024,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21 611,00 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 22 387,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 584,27 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 15 603,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 5,24 Prozent zurück. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 988,26 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Lifetime Brands (+ 15,29 Prozent auf 7,24 USD), Astro-Med (+ 13,83 Prozent auf 10,70 USD), AXT (+ 8,26 Prozent auf 45,46 USD), Powell Industries (+ 8,02 Prozent auf 201,70 USD) und Compugen (+ 6,42 Prozent auf 2,32 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Geospace Technologies (-21,21 Prozent auf 9,83 USD), SIGA Technologies (-12,88 Prozent auf 4,53 USD), inTest (-11,31 Prozent auf 13,56 USD), Sangamo Therapeutics (-8,08 Prozent auf 0,26 USD) und Ballard Power (-5,14 Prozent auf 2,40 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 616 383 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,735 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at