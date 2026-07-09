Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,72 Prozent fester bei 26 056,69 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25 918,31 Zählern und damit 0,184 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 870,65 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26 063,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 880,17 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,220 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 678,82 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 22 822,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der NASDAQ Composite bei 20 611,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 12,14 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell KLA (+ 10,77 Prozent auf 245,00 USD), Lam Research (+ 10,23 Prozent auf 367,23 USD), Ultra Clean (+ 10,07 Prozent auf 111,07 USD), Applied Materials (+ 9,73 Prozent auf 626,03 USD) und FormFactor (+ 9,10 Prozent auf 121,75 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Ionis Pharmaceuticals (-18,97 Prozent auf 68,44 USD), Donegal Group B (-18,17 Prozent auf 20,44 USD), SMC (-5,74 Prozent auf 424,60 USD), Nissan Motor (-5,00 Prozent auf 1,90 USD) und Mind CTI (-3,85 Prozent auf 1,00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 358 683 Aktien gehandelt. Mit 4,165 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at