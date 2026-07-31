Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus

Um 15:59 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,35 Prozent auf 25 209,93 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,870 Prozent stärker bei 25 340,71 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 122,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 176,52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 457,46 Zählern.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0,104 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 26 213,72 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 24 892,31 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 122,45 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,50 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 28,36 Prozent auf 60,25 USD), Amazon (+ 13,00 Prozent auf 266,11 USD), Monolithic Power Systems (+ 12,80 Prozent auf 1 484,61 USD), DexCom (+ 11,64 Prozent auf 83,22 USD) und Veeco Instruments (+ 8,52 Prozent auf 52,49 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Myriad Genetics (-41,71 Prozent auf 3,13 USD), Cerus (-22,66 Prozent auf 2,24 USD), Apple (-8,60 Prozent auf 304,77 USD), Neurocrine Biosciences (-6,28 Prozent auf 173,85 USD) und AmeriServ Financial (-5,01 Prozent auf 4,36 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 497 130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,312 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at