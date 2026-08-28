inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|Kursentwicklung im Fokus
|
28.08.2026 16:01:48
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 26 549,45 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,096 Prozent schwächer bei 26 515,99 Punkten in den Handel, nach 26 541,35 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26 503,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 605,46 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24 876,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 917,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21 705,16 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,26 Prozent aufwärts. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 7,14 Prozent auf 2,10 USD), Americas Car-Mart (+ 3,46 Prozent auf 2,39 USD), American Eagle Outfitters (+ 2,16 Prozent auf 17,05 USD), Mind CTI (+ 2,00 Prozent auf 1,02 USD) und PC Connection (+ 1,92 Prozent auf 82,14 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Autodesk (-5,22 Prozent auf 256,46 USD), inTest (-4,39 Prozent auf 11,10 USD), Photronics (-4,10 Prozent auf 29,02 USD), AmeriServ Financial (-3,92 Prozent auf 4,66 USD) und Donegal Group B (-3,85 Prozent auf 22,74 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 5 418 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu inTest Corp.
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
27.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich (finanzen.at)
|
24.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
21.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
20.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu inTest Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Agilysys Inc.
|101,00
|4,12%
|American Eagle Outfitters Inc.
|14,59
|1,89%
|America's Car-Mart Inc.
|2,38
|3,03%
|AmeriServ Financial Inc.
|4,80
|-1,03%
|Autodesk Inc.
|223,55
|-3,97%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,05
|0,63%
|Donegal Group Inc. (B)
|24,60
|4,02%
|inTest Corp.
|9,55
|-4,02%
|Mind CTI Ltd.
|1,03
|3,00%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,72
|0,66%
|NVIDIA Corp.
|188,18
|-3,82%
|PC Connection Inc.
|68,50
|0,00%
|Photronics Inc.
|23,83
|-7,74%
|SIGA Technologies Inc.
|3,06
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 402,42
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.