Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch am fünften Tag der Woche aufwärts.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 26 549,45 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,096 Prozent schwächer bei 26 515,99 Punkten in den Handel, nach 26 541,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26 503,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 605,46 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24 876,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 917,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21 705,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,26 Prozent aufwärts. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 7,14 Prozent auf 2,10 USD), Americas Car-Mart (+ 3,46 Prozent auf 2,39 USD), American Eagle Outfitters (+ 2,16 Prozent auf 17,05 USD), Mind CTI (+ 2,00 Prozent auf 1,02 USD) und PC Connection (+ 1,92 Prozent auf 82,14 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Autodesk (-5,22 Prozent auf 256,46 USD), inTest (-4,39 Prozent auf 11,10 USD), Photronics (-4,10 Prozent auf 29,02 USD), AmeriServ Financial (-3,92 Prozent auf 4,66 USD) und Donegal Group B (-3,85 Prozent auf 22,74 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 5 418 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at