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NASDAQ Composite-Entwicklung 03.08.2026 16:01:43

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montagmorgen fort.

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,20 Prozent fester bei 25 679,35 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,311 Prozent fester bei 25 452,66 Punkten, nach 25 373,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 25 686,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 420,35 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, den Wert von 25 832,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25 114,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der NASDAQ Composite 20 650,13 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit inTest (+ 8,08 Prozent auf 13,31 USD), Donegal Group B (+ 6,93 Prozent auf 23,31 USD), Anika Therapeutics (+ 6,79 Prozent auf 20,59 USD), Blackbaud (+ 6,57 Prozent auf 45,61 USD) und Integra LifeSciences (+ 5,47 Prozent auf 17,56 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Monolithic Power Systems (-6,19 Prozent auf 1 337,75 USD), Nissan Motor (-4,94 Prozent auf 2,08 USD), Compugen (-4,68 Prozent auf 2,24 USD), Methanex (-4,23 Prozent auf 53,20 USD) und Peoples Bancorp of North Carolina (-4,21 Prozent auf 41,19 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 048 512 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,215 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18,35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amazon 246,85 4,89% Amazon
Anika Therapeutics Inc. 17,00 3,03% Anika Therapeutics Inc.
Blackbaud Inc. 39,00 15,38% Blackbaud Inc.
Compugen Ltd. 2,21 -6,17% Compugen Ltd.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,70 -1,91% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 23,31 6,93% Donegal Group Inc. (B)
Integra LifeSciences Holdings Corp. 14,70 2,08% Integra LifeSciences Holdings Corp.
inTest Corp. 11,80 10,28% inTest Corp.
Methanex Corp. 46,36 -4,37% Methanex Corp.
Monolithic Power Systems Inc. 1 140,50 -8,80% Monolithic Power Systems Inc.
Monro Muffler Brake Inc. 11,00 3,77% Monro Muffler Brake Inc.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,83 2,51% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 178,44 2,00% NVIDIA Corp.
Peoples Bancorp of North Carolina Inc 43,75 1,74% Peoples Bancorp of North Carolina Inc
SIGA Technologies Inc. 3,30 0,76% SIGA Technologies Inc.

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NASDAQ Comp. 25 741,05 1,45%

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