S&P 500
|
7 592,40
|
-26,98
|
-0,35 %
|S&P 500-Entwicklung
|
11.11.2026 18:01:13
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Mittwochmittag fester
Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,35 Prozent fester bei 7 622,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,535 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,890 Prozent höher bei 7 587,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 520,93 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 622,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 571,88 Einheiten.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 2,69 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 811,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, stand der S&P 500 bei 7 728,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 846,61 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Sandisk (+ 16,73 Prozent auf 1 003,85 USD), Bloom Energy (+ 15,32 Prozent auf 213,84 USD), Lumentum (+ 14,99 Prozent auf 673,33 USD), Dell Technologies (+ 13,97 Prozent auf 381,10 USD) und Micron Technology (+ 13,28 Prozent auf 821,42 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Airbnb (-4,10 Prozent auf 179,24 USD), Under Armour (-3,90 Prozent auf 4,81 USD), Under Armour (-3,59 Prozent auf 4,98 USD), ConAgra Foods (-3,49 Prozent auf 14,66 USD) und Tractor Supply (-3,43 Prozent auf 36,22 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 29 231 591 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 4,569 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|163,78
|0,28%
|Apple Inc.
|320,90
|0,05%
|Automatic Data Processing Inc.
|278,25
|0,78%
|Bloom Energy
|182,20
|-3,29%
|ConAgra Foods Inc.
|13,13
|-1,32%
|Dell Technologies
|336,10
|-0,41%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Lumentum Holdings Inc
|564,20
|-3,46%
|Micron Technology Inc.
|718,70
|-1,86%
|NVIDIA Corp.
|150,04
|-4,21%
|Sandisk Corp
|840,00
|-4,00%
|Tractor Supply Co.
|33,08
|0,02%
|Under Armour Inc.
|4,42
|-2,75%
|Under Armour Inc When Issued
|4,26
|-2,78%
|Western Union Company
|6,00
|-0,46%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 592,40
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.