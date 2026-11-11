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S&P 500-Entwicklung 11.11.2026 18:01:13

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Mittwochmittag fester

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Mittwochmittag fester

Der S&P 500 befindet sich derzeit im Aufwind.

Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,35 Prozent fester bei 7 622,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,535 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,890 Prozent höher bei 7 587,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 520,93 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 622,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 571,88 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 2,69 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 811,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, stand der S&P 500 bei 7 728,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 846,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Sandisk (+ 16,73 Prozent auf 1 003,85 USD), Bloom Energy (+ 15,32 Prozent auf 213,84 USD), Lumentum (+ 14,99 Prozent auf 673,33 USD), Dell Technologies (+ 13,97 Prozent auf 381,10 USD) und Micron Technology (+ 13,28 Prozent auf 821,42 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Airbnb (-4,10 Prozent auf 179,24 USD), Under Armour (-3,90 Prozent auf 4,81 USD), Under Armour (-3,59 Prozent auf 4,98 USD), ConAgra Foods (-3,49 Prozent auf 14,66 USD) und Tractor Supply (-3,43 Prozent auf 36,22 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 29 231 591 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 4,569 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bloom Energy 182,20 -3,29% Bloom Energy
ConAgra Foods Inc. 13,13 -1,32% ConAgra Foods Inc.
Dell Technologies 336,10 -0,41% Dell Technologies
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Lumentum Holdings Inc 564,20 -3,46% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 718,70 -1,86% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 150,04 -4,21% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 840,00 -4,00% Sandisk Corp
Tractor Supply Co. 33,08 0,02% Tractor Supply Co.
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