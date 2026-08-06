Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Der S&P 500 behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 7 731,40 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,816 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,051 Prozent höher bei 7 727,47 Punkten in den Handel, nach 7 723,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 713,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 738,98 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 3,02 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 537,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 365,12 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 345,06 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Motorola Solutions (+ 10,26 Prozent auf 483,11 USD), Parker Hannifin (+ 9,70 Prozent auf 1 093,56 USD), Fox (+ 5,40 Prozent auf 55,02 USD), Albemarle (+ 5,36 Prozent auf 125,21 USD) und Occidental Petroleum (+ 5,05 Prozent auf 56,53 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Honeywell Aerospace (-21,06 Prozent auf 160,76 USD), AppLovin (-18,26 Prozent auf 341,50 USD), Datadog A (-15,47 Prozent auf 239,38 USD), Western Digital (-14,55 Prozent auf 443,64 USD) und Sandisk (-7,80 Prozent auf 1 245,13 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 675 897 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,442 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at