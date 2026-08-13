Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|S&P 500-Entwicklung
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13.08.2026 18:02:01
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags auf grünem Terrain
Um 18:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,38 Prozent fester bei 7 777,86 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 62,430 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,318 Prozent höher bei 7 773,13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 748,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 816,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 763,18 Zählern.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,337 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7 515,34 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 444,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, notierte der S&P 500 bei 6 466,58 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Sandisk (+ 13,35 Prozent auf 1 523,72 USD), Super Micro Computer (+ 10,10 Prozent auf 41,41 USD), Western Digital (+ 7,70 Prozent auf 489,05 USD), Micron Technology (+ 5,42 Prozent auf 960,66 USD) und Intel (+ 4,80 Prozent auf 105,80 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Tapestry (-14,54 Prozent auf 131,39 USD), Cerebras Systems (-13,76 Prozent auf 226,00 USD), Cisco (-8,84 Prozent auf 112,93 USD), Coherent (-4,78 Prozent auf 338,65 USD) und Home Depot (-3,62 Prozent auf 295,20 EUR).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Super Micro Computer-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 15 193 676 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,570 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Cerebras Systems Inc
|221,01
|-4,33%
|Cisco Inc.
|96,00
|-1,55%
|Coherent Corp.
|288,90
|2,16%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Home Depot
|291,95
|-1,35%
|Intel Corp.
|90,79
|0,33%
|Micron Technology Inc.
|837,00
|1,28%
|NVIDIA Corp.
|195,50
|0,07%
|Sandisk Corp
|1 390,00
|5,30%
|Super Micro Computer Inc
|34,12
|0,41%
|Tapestry
|110,40
|-0,90%
|Under Armour Inc.
|4,62
|-0,65%
|Western Digital Corp.
|440,40
|4,83%
|Western Union Company
|6,35
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Indizes in diesem Artikel
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