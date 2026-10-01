Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag legt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,15 Prozent auf 7 663,18 Punkte zu. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63,232 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,266 Prozent auf 7 671,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7 651,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 683,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 616,78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,758 Prozent abwärts. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 7 631,47 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 01.07.2026, mit 7 483,23 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 711,20 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,73 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Accenture (+ 18,11 Prozent auf 216,58 USD), Synopsys (+ 13,53 Prozent auf 493,80 USD), Coherent (+ 11,21 Prozent auf 320,08 USD), DXC Technology (+ 9,00 Prozent auf 11,81 USD) und Cognizant (+ 8,15 Prozent auf 62,12 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Corteva (-84,42 Prozent auf 12,10 USD), AppLovin (-4,10 Prozent auf 278,52 USD), TKO GROUP (-3,86 Prozent auf 172,78 USD), ConAgra Foods (-3,42 Prozent auf 12,98 USD) und Danaher (-3,25 Prozent auf 214,36 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11 095 395 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,838 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at