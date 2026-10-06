First Republic Bank Aktie

First Republic Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C7VF / ISIN: US33616C1009

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Marktbericht 06.10.2026 20:04:16

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen

Der S&P 500 gewinnt heute an Fahrt.

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,70 Prozent höher bei 7 828,38 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 64,225 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,483 Prozent auf 7 811,50 Punkte an der Kurstafel, nach 7 773,95 Punkten am Vortag.

Bei 7 805,96 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 844,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, mit 7 718,60 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 537,43 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 740,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,14 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Corteva (+ 12,11 Prozent auf 13,89 USD), NRG Energy (+ 8,80 Prozent auf 105,32 USD), Corning (+ 6,87 Prozent auf 170,32 USD), EMCOR Group (+ 6,49 Prozent auf 829,74 USD) und Comfort Systems USA (+ 6,45 Prozent auf 1 823,57 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Seagate Technology (-9,03 Prozent auf 807,00 USD), Western Digital (-6,71 Prozent auf 412,00 USD), Illumina (-6,18 Prozent auf 275,54 USD), Moderna (-6,15 Prozent auf 190,72 USD) und Twilio A (-5,67 Prozent auf 283,85 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 9 875 527 Aktien gehandelt. Mit 5,123 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Comfort Systems USA IncShs 1 526,00 -5,63% Comfort Systems USA IncShs
Corning Inc. 147,46 -1,55% Corning Inc.
Corteva Inc Registered Shs When Issued 12,66 3,09% Corteva Inc Registered Shs When Issued
EMCOR Group Inc. 712,00 -2,44% EMCOR Group Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Illumina Inc. 245,45 1,20% Illumina Inc.
Medtronic PLC 77,40 0,26% Medtronic PLC
Moderna Inc 172,28 3,87% Moderna Inc
NRG Energy Inc. 93,60 1,83% NRG Energy Inc.
NVIDIA Corp. 211,90 -0,24% NVIDIA Corp.
Seagate Technology 716,00 0,28% Seagate Technology
Twilio Inc (A) 245,30 -0,97% Twilio Inc (A)
Western Digital Corp. 363,20 -0,48% Western Digital Corp.
Western Union Company 5,42 0,00% Western Union Company

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S&P 500 7 774,37 -0,57%

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